独家：伊朗提出核问题“折衷”提议 欧美谈判代表不为所动

路透安卡拉/纽约10月21日 - 随着11月24日最后期限逼近，在伊朗核问题谈判中，伊朗目前正在努力推销它所谓的新折衷提议，但欧美谈判代表指出，这项提议毫无实质意义的让步，凸显出双方立场落差巨大。

在伊朗与欧美六个主要国家的谈判中，伊朗代表表示，他们已经不再要求以减少伊朗核计划换取完全停止经济制裁，愿意接受初步只先解除最新及破坏性最大的制裁措施。

欧美官员认为这项提议并无新意，并表示伊朗方面一向都很清楚，制裁措施只可能逐步解除，每项制裁措施须先予以暂停，等到确认伊朗遵守协议后才会中止。

欧美官员指出，在维也纳的谈判中，欧美方面也提出对伊朗限制核计划的折衷要求，但伊朗予以拒绝。

“重点是，他们似乎并不愿意限制浓缩铀计划到我们可接受的程度，”一名欧洲外交官员称，“我们可能别无选择，只能延长谈判到11月之后...若非如此，就只能让谈判破裂。”

根据伊朗的最新提议，伊朗官员向路透表示，若能解除2012年美国及欧盟实施的能源及金融制裁措施，伊朗领导高层就会满意了。

伊朗官员形容，相较于伊朗一贯要求解除所有核问题制裁，这已是伊朗的一大让步。(完)

(编译 蔡美珍；审校 朱晓军)

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