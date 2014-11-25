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时事要闻 | 2014年 11月 25日 星期二 16:41 BJT

法国称伊朗核谈判在铀浓缩等重要问题上取得进展

路透维也纳11月25日 - 法国外交部长法比约斯称主要国家与伊朗核谈判“非常积极”，在关键问题上取得进展，包括铀浓缩问题。

“在限制(伊朗铀浓缩能力)的问题上，我认为有一定进展，”法比约斯对France Inter电台称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

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