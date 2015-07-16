奥巴马称核协议是避免更多中东战事的唯一出路

路透华盛顿7月15日 （记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton） - 美国总统奥巴马周三坚称，与伊朗达成的核协议是避免中东地区出现核武竞赛和更多战争的唯一出路。奥巴马正寻求说服美国议员和神经紧张的盟友接受该协议。

伊朗核协议达成后，奥巴马在全国性电视新闻发布上为自己的做法辩护，以会回应国内外的批评者。

“若无核协议，”奥巴马称，“伊朗的核项目将没有限制，伊朗可能会更接近造出核弹……若无协议，我们面临在中东地区出现更多战争的风险。”

核协议需获得美国国会的批准，奥巴马仍必须克服这一障碍。他称若美国没有抓住这个机会，“我们将面临被后人严厉评判。”

奥巴马正积极推动白宫大力抗衡国会的共和党批评者，并安抚以色列和沙特等紧张不安的盟友。他周三派副总统拜登到国会去笼络可能在动摇的民主党同僚。

奥巴马在周三的新闻发布会上以律师的口吻致辞，间或嘲弄以色列总理内塔尼亚胡等核协议的反对者，称他们没有提供可行的替代选择。他挨个批驳了批评者们的异议，甚至请求记者们提出其他反对理由。

奥巴马称核协议是合理的，且协议中包含了一个在伊朗违约时恢复制裁措施的“急速返回”机制，这将可确保伊朗会面临真正的严重后果。

但他承认，尽管他希望核协议将会促使伊朗约束自己在该地区的攻击性行为，他并没有笃定会出现变化。

奥巴马称，若无核协议，中东其他国家可能将被迫追求他们自己的核武器计划。

奥巴马援引外交或战争的选项称，“这里真的只有两个选择，”以此呼吁厌恶战争的美国人支持核协议。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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