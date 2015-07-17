伊朗强硬派炮轰核协议 要求进行严格审查

路透迪拜7月16日 （记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗强硬派周四开始炮轰伊朗与六大国达成的核协议。伊朗最高领袖哈梅内伊周三称全球六大国中一些国家“不值得信赖”，强硬派因此受到鼓舞。

哈梅内伊的言辞将在很大程度上被伊朗人理解成暗指美国和英国。美国和英国长期以来一直被伊朗革命派称为“大撒旦和小撒旦”。

接近哈梅内伊的人几乎立刻开始将攻击矛头对准了核协议。

其中一位称，美国和伊朗对协议的解释存在令人担忧的差异。

“伊朗外交部有关核协议的简报内容与美国总统在讲话中提及的情况存在重大差异，”Mohammad Kazem Anbarlui在保守报纸Resalat上发表评论文章称。

“对方的情况简报表明，伊朗的红线，尤其是伊朗有关解除制裁的红线并未得到遵守。（对方的）文本中使用的言辞包含了圆括号，充满了解释性的、模棱两可或者具有多重含义的表述，”他说道。

伊朗一些保守人士认为，与华府达成协议无异于与魔鬼签署条约。

尽管哈梅内伊对核协议拥有最终决定权，但强硬派希望核协议文本在提交给议会和最高国家安全委员会审议时须经过严格的审查。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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