伊朗前总统称伊朗在1980年代考虑过使用核武器

路透迪拜10月29日 - 伊朗前总统拉夫桑贾尼本周接受采访时称，伊朗在1980年代的两伊战争期间启动核计划时考虑过寻求核威慑能力。

拉夫桑贾尼本周接受伊朗《核希望》（Nuclear Hope）杂志采访时暗示，最初启动核计划时，伊朗官员考虑过寻求核威慑能力，但他坚称这种想法从未成形。

“当我们最初启动（核计划）时，我们处在战争之中，我们寻求应对敌人使用核武器的可能性。想法是那样的，但从未实现，”拉夫桑贾尼在采访中表示。伊朗国家新闻机构伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周二刊登了该采访。

伊朗与伊拉克在1980年代进行了一场长达八年的破坏性战争。伊拉克当时的独裁者萨达姆·侯赛因在两伊战争期间进行过一个核项目。萨达姆从未研发出核武器，但之后在两伊战争中使用了化学武器。

“我们的基本原则是，在通常情况下寻求和平的核应用，但我们从未忘记，若有一天我们遭到威胁，且势在必行的话，我们应有能力寻求另外一条路径，”拉夫桑贾尼说道。

拉夫桑贾尼称，他曾前往巴基斯坦，试图与巴基斯坦核武器计划之父Abdul Qadeer Khan会面，但未能与之会面。Abdul Qadeer Khan曾帮助朝鲜研发核弹。（完）