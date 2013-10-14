伊朗拒绝西方要求，不愿将核材料运往境外

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/维也纳10月13日 - 伊朗周日拒绝了西方让该国将其敏感核材料运往境外的要求，但释放出了在核活动其他方面愿进行协商的信号。
伊朗核问题谈判将于周二在日内瓦举行，这将是该国总统鲁哈尼上任以来的首次谈判。鲁哈尼试图改善伊朗与西方的关系，以便为解除针对该国的经济制裁铺路。
今年6月，鲁哈尼击败艾哈迈迪内贾德当选伊朗总统，引发了通过谈判达成解决伊朗核问题方案的憧憬。伊朗核问题持续已达10年之久，若不解决可能在中东引发新的战争。
伊朗副外长阿拉克奇（Abbas Araqchi）周日的言论可能令西方官员感到失望，后者希望伊朗将纯度为20%的浓缩铀运往境外。
不过，对于该国铀浓缩的其他方面，阿拉克奇的言论则不那么强硬。阿拉克奇将参加周二的核问题谈判。
“当然，对于（铀）浓缩的形式、数量以及不同的水平，我们将进行谈判，但将（核）材料运往境外是我们的红线，”伊朗国家电视台网站援引阿拉克奇的话称。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。
路透伦敦4月12日 - 英镑兑美元周三上涨，此前公布的英国薪资增长数据好于预期，投资人对英国决定退欧可能冲击经济的担忧有所缓解。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编