伊朗核谈双方均称判断谈判能否取得进展仍为时尚早

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透日内瓦10月15日 - 伊朗周二在日内瓦谈判中向六大国提出解决核问题僵局的建议，但与会双方均警告称，目前断言谈判能否很快取得突破仍为时尚早。
鉴于伊朗展示了与对手接触的意愿，美国首席谈判代表与伊朗谈判代表举行了罕见的双边会谈，一位美国高官称会谈“有帮助”。
在伊朗总统鲁哈尼就任两个月后，该国与六大国开始进行认真的谈判。六大国指的是美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国。
欧盟外交及安全政策高级代表阿什顿（Catherine Ashton）的发言人Michael Mann称，伊朗的建议“很有用”，但仍有“大量的工作需要做”。
“仍有很长的路要走，”Mann在伊朗与六大国为期两天会议的第一天会议结束后对记者说。他表示希望伊朗周三提供建议的更多细节。
美国白宫警告各方不要期望外交努力很快就能产生结果，称谈判很复杂并有关技术。
伊朗副外长阿拉克奇（Abbas Araqchi）与美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）的会谈是鲁哈尼当选以来两国进行的第三次双边接触。在此之前，美国总统奥巴马与鲁哈尼上月曾通电话。
阿拉克奇在伊朗提交建议后称，僵持多年的谈判能取得突破。但他稍后又表示，尚无法判断是否取得进展。“作出判断还为时尚早，”他对路透说。(完)
(编译 侯雪苹 ; 审校 程芳)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73