伊朗总统与法英中俄领导人通话，寻求打破核谈判僵局

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透瑞士洛桑3月26日（记者 John Irish/Louis Charbonneau） - 伊朗总统鲁哈尼周四同法国、英国、中国及俄罗斯领导人通话，这明显旨在努力打破伊朗与世界大国核谈判的僵局。
鲁哈尼在通话中还提及了沙特及其盟国对也门胡塞武装进行军事行动一事。
美国正在推动伊朗同世界大国在3月31日截止日期前达成有关伊朗核问题的协议。接近谈判的官员称，可能会达成某种初步协议。
六大国希望在6月30日前达成有关伊朗核问题的全面协议。
美国国家安全委员会发言人Bernadette Meehan证实，“鲁哈尼总统致奥巴马总统的一封信函已被转给在洛桑的美国谈判组。”该发言人没有透露详情。
法国总统府发表声明称，该国总统奥朗德称，伊朗有权拥有民用核能，但“要确保持续、稳健、可查证的伊朗核项目不会让伊朗获得原子武器”。这是法国与伊朗罕见的直接交流。
鲁哈尼重申了伊朗的主要要求，即立即解除对伊朗最严厉的制裁。
“应当解除所有对伊朗的不公正制裁，”他在Twitter上称。“解除所有制裁是可协助我们达成最终解决方案的主要问题。”
英国首相卡梅伦的发言人在卡梅伦与鲁哈尼通话后对记者称，双方就都认为3月底前达成关于伊朗核问题的框架协议是有可能的。
克里姆林宫称，鲁哈尼与俄罗斯总统普京通话。鲁哈尼在Twitter上称，他在与上述四国领导人的通话中提及了沙特在也门的军事行动一事。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-