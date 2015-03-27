伊朗总统与法英中俄领导人通话，寻求打破核谈判僵局

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路透瑞士洛桑3月26日（记者 John Irish/Louis Charbonneau） - 伊朗总统鲁哈尼周四同法国、英国、中国及俄罗斯领导人通话，这明显旨在努力打破伊朗与世界大国核谈判的僵局。

鲁哈尼在通话中还提及了沙特及其盟国对也门胡塞武装进行军事行动一事。

美国正在推动伊朗同世界大国在3月31日截止日期前达成有关伊朗核问题的协议。接近谈判的官员称，可能会达成某种初步协议。

六大国希望在6月30日前达成有关伊朗核问题的全面协议。

美国国家安全委员会发言人Bernadette Meehan证实，“鲁哈尼总统致奥巴马总统的一封信函已被转给在洛桑的美国谈判组。”该发言人没有透露详情。

法国总统府发表声明称，该国总统奥朗德称，伊朗有权拥有民用核能，但“要确保持续、稳健、可查证的伊朗核项目不会让伊朗获得原子武器”。这是法国与伊朗罕见的直接交流。

鲁哈尼重申了伊朗的主要要求，即立即解除对伊朗最严厉的制裁。

“应当解除所有对伊朗的不公正制裁，”他在Twitter上称。“解除所有制裁是可协助我们达成最终解决方案的主要问题。”

英国首相卡梅伦的发言人在卡梅伦与鲁哈尼通话后对记者称，双方就都认为3月底前达成关于伊朗核问题的框架协议是有可能的。

克里姆林宫称，鲁哈尼与俄罗斯总统普京通话。鲁哈尼在Twitter上称，他在与上述四国领导人的通话中提及了沙特在也门的军事行动一事。（完）