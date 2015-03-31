《焦点》时间所剩无几，而伊朗与六大国在核谈判中互不让步

中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
**6月前有更多工作要做**
官员们称，即便在截止期限前达成框架性协议，但双方要在6月底之前就所有技术细节取得一致并达成全面协议，仍存在失败的风险。
已经有好几个看似取得进展、最终却失败的例子。西方官员称，伊朗曾提议将保留的离心机数量从之前要求的近1万台减少至不到6,000台，并将大部分浓缩铀运往俄罗斯。
但伊朗谈判官员Abbas Araqchi称，“不考虑”将浓缩铀储备转移至国外。
不过谈判官员称，铀问题不是阻挠协议达成的障碍。Harf称，除了运往国外之外，还有其他可行的选项。其他官员称，其中一个选项就是稀释。
在联合国制裁的问题上，官员担心具有否决权的安理会五个常任理事国可能出于各种原因，反对解除联合国自2006年以来实施的一些制裁措施。
一名西方官员称，英法美希望解除的制裁仍可自行恢复，但俄罗斯反对，因为这会削弱该国的否决权。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫/张若琪/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞/张涛/王颖)
路透北京5月11日 - 中国财政部条法司副司长周劲松周四表示，ppp立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的ppp条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。
5月11日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.9038人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.54 0.67 1.63 市北高新 13.46 1.03 1.89 大众交通 5.32 0.679 1.13 永生投资 11.2
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。 0738GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,220.86美元。金价周二触及八周低点1,213.81美元。 美国期金 也涨0.2%，报每盎司1,221.10美元。 “连同特朗普政府外交政策挑衅言论在5月有所缓和，法国大选有利 于市场的结果，正协助削弱对冲政治风险的黄金需求，”BMI Research一 篇报告称。 “欧洲的厌恶风险情绪减弱，加上美联储鹰派言论，将在短期内压抑 黄金需求，”BMI称。BMI调降2017年平均金价预测，由每盎司1,300美元 降至1,250美元。 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加 息三次。 现货银 上涨0.9%，至每盎司16.28美元。 现货铂金 涨1%，至917.40美元，钯金 升0.4%，至每盎司 800