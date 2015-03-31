版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 08:00 BJT

《焦点》时间所剩无几，而伊朗与六大国在核谈判中互不让步

**6月前有更多工作要做**

官员们称，即便在截止期限前达成框架性协议，但双方要在6月底之前就所有技术细节取得一致并达成全面协议，仍存在失败的风险。

已经有好几个看似取得进展、最终却失败的例子。西方官员称，伊朗曾提议将保留的离心机数量从之前要求的近1万台减少至不到6,000台，并将大部分浓缩铀运往俄罗斯。

但伊朗谈判官员Abbas Araqchi称，“不考虑”将浓缩铀储备转移至国外。

不过谈判官员称，铀问题不是阻挠协议达成的障碍。Harf称，除了运往国外之外，还有其他可行的选项。其他官员称，其中一个选项就是稀释。

在联合国制裁的问题上，官员担心具有否决权的安理会五个常任理事国可能出于各种原因，反对解除联合国自2006年以来实施的一些制裁措施。

一名西方官员称，英法美希望解除的制裁仍可自行恢复，但俄罗斯反对，因为这会削弱该国的否决权。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/张若琪/李春喜; 审校 王兴亚/杜明霞/张涛/王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐