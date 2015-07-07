伊朗情势：核协议谈判延长，消息人士称协商时间只剩48小时

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“坦白的说，相比时间，我们更加关心协议的质量，但我们也知道，艰难的决定不会随着时间而变得较容易，”Harf说。
对于谈判是否有期限的还存在分歧。美国官员希望在周五0400GMT截止日期前达成协议，从而能让美国国会快速评估，但还不清楚能否实现这一点。
伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi对记者表示，“我们准备留在维也纳，只要有必要就继续进行谈判。”
西方外交官员表示，他们还未放弃赶上美国国会审议该协议最后期限的希望。
但来自谈判中一方的消息人士表示，谈判有截止期限。
“谈判已到最后，”这位要求匿名的消息人士说，“我们只做出一次、而且是最后的延期。很难说明我们如何以及为何超过这个期限，要么未来48小时达成协议，要么就这么结束。”(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)
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