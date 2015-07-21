联合国安理会通过决议支持伊核协议，但伊朗强硬派表示反对

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国/迪拜7月20日 - 联合国安理会周一通过决议批准了伊朗核协议，但伊朗革命卫队对决议表示反对，凸显了伊朗核协议面临的强大阻力。

美国总统奥巴马对安理会决议表示欢迎，称决议表明上周达成的伊朗核协议拥有广泛的国际支持，是确保伊朗永远无法拥有核武器的最佳途径。

欧盟亦批准了伊核协议，德国迅速行动，准备恢复与伊朗曾经密切的贸易关系。促成伊核协议的外交努力让欧盟各国外长深受鼓舞，他们同意尝试并让更多国家参与重启巴以和平谈判。

联合国安理会一致通过了一项决议，该决议是伊朗核协议的一部分。

白宫称，多位内阁成员将于周三在国会向议员作机密简报，并对一份由60名国家安全专家签署要求批准核协议的信件表示欢迎。

美国众议院民主党领袖佩洛希（Nancy Pelosi）向同僚写信寻求支持批准核协议，但在美国国会两院均占多数的共和党国会议员却炮轰安理会决议。多位共和党国会议员称该决议是对“美国人民的轻蔑”，因该决议是在美国国会审议期结束前通过的。

甚至在联合国安理会通过决议前，伊朗革命卫队司令贾法里（Mohammed Ali Jafari）就公开谴责该决议干涉伊朗的军事行动，并跨越了伊朗最高领袖哈梅内伊设定的“红线”。

“我们将永远不会接受它，”伊朗Tasnim通讯社援引贾法里的话称。

伊朗强硬派担忧依据该决议联合国核查人员将可以获准进入伊朗的一些敏感的军事设施。（完）