伊朗前总统称伊朗在1980年代考虑过使用核武器

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜10月29日 - 伊朗前总统拉夫桑贾尼本周接受采访时称，伊朗在1980年代的两伊战争期间启动核计划时考虑过寻求核威慑能力。
拉夫桑贾尼本周接受伊朗《核希望》（Nuclear Hope）杂志采访时暗示，最初启动核计划时，伊朗官员考虑过寻求核威慑能力，但他坚称这种想法从未成形。
“当我们最初启动（核计划）时，我们处在战争之中，我们寻求应对敌人使用核武器的可能性。想法是那样的，但从未实现，”拉夫桑贾尼在采访中表示。伊朗国家新闻机构伊斯兰共和国通讯社（IRNA）周二刊登了该采访。
伊朗与伊拉克在1980年代进行了一场长达八年的破坏性战争。伊拉克当时的独裁者萨达姆·侯赛因在两伊战争期间进行过一个核项目。萨达姆从未研发出核武器，但之后在两伊战争中使用了化学武器。
“我们的基本原则是，在通常情况下寻求和平的核应用，但我们从未忘记，若有一天我们遭到威胁，且势在必行的话，我们应有能力寻求另外一条路径，”拉夫桑贾尼说道。
拉夫桑贾尼称，他曾前往巴基斯坦，试图与巴基斯坦核武器计划之父Abdul Qadeer Khan会面，但未能与之会面。Abdul Qadeer Khan曾帮助朝鲜研发核弹。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)