核问题会谈在即 伊朗拒绝六大国的“额外要求”

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳6月20日 - 伊朗周五对六大国称，不会接受“额外的要求”；此前与六大国进行的谈判没有取得突破性进展，达成协议的最后期限只剩一个月。
美国负责政治事务的副国务卿、美国代表团负责人Wendy Sherman表示，伊朗需要改变态度：“仍不确定伊朗是否真的准备好并愿意采取一切必要措施，让世界确信其核项目是完全和平的。”
在维也纳举行的会谈将于7月2日恢复，重要性很高，六大国寻求与伊朗找到解决方案。
Sherman在为期五天的谈判后指出，伊朗一直强调只想要民用核能源。“如果真是这样，那么就能够达成不错的协议。”
根据去年达成的临时协议，伊朗与美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国需要在7月20日以前达成全面解决方案。
伊朗外长Mohammad Javad Zarif敦促六大国放弃“额外的要求，伊朗不会接受”。
“我们仍未能在主要问题上克服分歧。取得了一些进展，但主要的分歧仍然存在。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛(完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。