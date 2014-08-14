哈梅内伊称美伊接触仅限核谈判

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月13日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，伊朗与世界大国的核谈判会继续，但与美国就其他问题进行谈判毫无意义。
哈梅内伊的此番言论似乎是对伊朗同美国的关系发出微妙信号。
伊朗与包括美国在内的六大国的核谈判已经达成了一项临时协议，伊朗同意减少一些核活动，以换取西方国家解除部分制裁。
据哈梅内伊在其网站的一份声明，他在伊朗外交人士的一个聚会上称：“除了在某些具体情况下，与美国建立关系或进行谈判没什么好处。”
“当然，在核方面，谈判会继续。到目前为止，（外长）扎里夫先生及其团队着手进行的工作进展良好，而且还会继续，”他说。
伊朗与六大国未能在7月20日最后期限前就伊朗核问题达成全面协议，六国同意将最后期限延长至11月24日。
“我们不会取消（谈判）。但这已经成为又一个宝贵的经验：与美国人互动和谈判绝对不会让他们减少（对伊朗）的敌意，”哈梅内伊称。
“有些人觉得与美国坐下来谈判会解决我们的所有问题。我知道情况并非这样，但鉴于核问题的敏感性，还是得试试，”他说。
“现在来看过去一年的事情已证明，这种直觉是对的。我们没有从这些接触中获得任何好处，而美国官员的讲话口气变得更严厉，更不友好，”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。