哈梅内伊表示可接受伊朗核谈公平的折衷方案

更正-《汇市简讯》澳元/美元在亚洲时段领涨
(更正：内文倒数第二点中应为“新西兰央行将主导新西兰元的短线倾向，风险是鹰派基调已被消化”，非“新西兰央行将确定短期政策倾向，风险是已然升温的鹰派基调”) 0603 GMT
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/慕尼黑2月8日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊周日称可接受伊朗核谈判的折衷方案。这是他对伊朗总统鲁哈尼与西方国家谈判的最强烈支持，伊朗国内的强硬路线者则反对谈判。
伊朗外长正在慕尼黑与参加核对话的各方代表会晤，哈梅内伊表示“强烈”支持达成公平的核协议。
据伊朗官方媒体，哈梅内伊对伊朗空军人士称：“我支持任何可能达成的协议。当然，只要那不是糟糕的协议。不能达成协议总比达成损害国家利益的协议强。”
哈梅内伊表示支持伊朗总统鲁哈尼与西方国家的核谈判，并称若能达成任何可行的协议，则意味着双方都放松了各自的要求。他的讲话显示他对被称其为“强盗”的西方国家仍心存疑虑。
“正如总统所言，谈判意味着（双方）达成共识。因此，另一方......不应期待其不合理的要求将会被满足。这意味着任何一方都不可能最终实现自己所有的愿望。”
“我支持达成良好的协议，伊朗也肯定不会反对任何维护国家尊严和统一的协议，”哈梅内伊称。他这番话明显针对强硬路线者，警告他们要接受与包括美国在内的全球大国达成的协议。
谈判代表将6月30日设为达成协议的最后期限，西方国家官员称计划在3月就该协议的实质内容达成一致。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
(更正：内文倒数第二点中应为“新西兰央行将主导新西兰元的短线倾向，风险是鹰派基调已被消化”，非“新西兰央行将确定短期政策倾向，风险是已然升温的鹰派基调”) 0603 GMT
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%