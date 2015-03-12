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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 06:52 BJT

《独家新闻》六大国开始与伊朗就结束制裁进行磋商--西方官员

伊朗和六大国目前正致力于在3月底前达成最终协议的框架，并在6月30日前达成全面协议，伊朗停止最为敏感的核活动至少10年，以换取逐步解除对该国的所有制裁。

目前为止，谈判主要集中在美国和欧盟对伊朗能源和金融行业的制裁上，伊朗急于解除这些制裁，这将是下周伊朗与六大国在瑞士洛桑重启谈判后的症结所在。

但参与磋商的西方官员表示，正在讨论一份安理会决议草案，以着手解除2006年12月开始实施的相关制裁。

一位要求匿名的官员称，“虽然仍存在很大变数，但如果能就核问题达成协议，我们希望在联合国制裁问题上马上行动。”(完) (翻译 张涛/张荻； 审校 杜明霞)
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