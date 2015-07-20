伊核协议或改变中东地缘政治格局

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特7月19日 - 中东地区不太可能找到共识的几方最近却有了共识：沙特阿拉伯、以色列和伊朗强硬派都表明，他们认为德黑兰当局与世界大国达成的核协议是个非常糟糕的主意。

上周二达成的伊核协议令这几方无不感到自己的权力和影响力面临威胁。

逾三十年来，伊朗首次看似要重归国际社会，而这可能在伊朗内外产生深远的变化。伊朗拥有约8,000万受过良好教育的人口和丰富的油气储量。

“中东地区的地缘政治结构正在发生改变，”德黑兰知名经济学家Saeed Leylaz说道。“伊朗的地缘政治重要性正在上升。”Saeed Leylaz曾担任伊朗前总统哈塔米的顾问。

很多观察人士称，伊朗很可能利用解除制裁后涌入的资金来稳定经济，但是沙特和以色列则担心伊朗会通过提供更多的武器和资金来强化代理军事武装，从而进一步破坏地区稳定。

伊朗最高精神领袖哈梅内伊周六在斋月结束之际发表的讲话丝毫没有缓解上述忧虑。

他表示，伊核协议不会改变伊朗对叙利亚、伊拉克、巴林、也门、黎巴嫩和巴勒斯坦境内盟友的支持政策。

“美国在该地区的政策与伊朗的政策完全相反，”哈梅内伊称。

伊朗广泛参与中东地区的很多冲突，这已经令美国在当地的盟友质疑为何要与伊朗达成这个协议。

以色列总理内塔尼亚胡称这个协议是个“历史性错误”，沙特前驻美国大使班达尔·本·苏尔坦王子（Bandar bin Sultan）写道，伊核协议将“在中东地区造成破坏”。

观察家称，美国不大可能会抛弃传统盟友，但是多年来首次与伊朗实现接触可能会改变该地区力量的平衡。

“过去四十年来该地区的历史都基于伊朗被排除在该地区之外的假设。阿拉伯世界和美国紧密联合共同管理这个不包括伊朗的中东地区，”霍普金斯大学国际关系学院院长Vali Nasr称。Nasr曾担任过美国国务院的顾问。

“伊核协议确实改变了这一切，阿拉伯人是否应对此感到忧虑是个开放性问题，但是他们无疑感到震惊并对此作出了反应。”

然而，也许这个协议在伊朗内部引发的影响才是最大的。

与“大撒旦”对话的禁忌被打破了。这让伊朗的强硬派感到了威胁，他们将伊朗的反美立场视作1979年伊斯兰革命的支柱之一。“大撒旦”是多年来伊朗官员指代美国的说法。

“达成协议的象征性影响在伊朗要远大于美国，”Nasr说道。“与所谓的大撒旦握手的想法，与他们达成协议，伊朗外长与美国国务卿进行会谈的象征性意义，这些无疑完全改变了伊朗的政治言论。”

对伊核协议的反应也突显了伊朗内部温和派和强硬派的分歧。保守派政治人士和新闻媒体对这份协议及世界大国的意图均表达了怀疑的看法，而温和派政治家和新闻媒体则将其视为伊朗迎来的一次重大机遇。

哈梅内伊的反应模棱两可：他对谈判团队表示感谢，但是没有表示支持这份协议。观察人士称，支持谈判人员要冒政治风险，而回避对最终协议公开表示支持，他能够在协议一旦失败时避免遭受批评。

伊朗总统鲁哈尼及其温和派盟友因伊核协议获得民众的巨大支持。协议达成的消息宣布后，众多伊朗人走上街头，手持横幅和标语表示对鲁哈尼和外长扎里夫的赞扬。观察人士表示，现在的问题是，温和派能否利用这个政治资本实现鲁哈尼有关改善人权和进行经济改革的大选承诺。

明年伊朗将迎来两个重要的选举：议会选举和专家会议选举。“温和派现在已经取得了过去根本不可能的巨大胜利，”Nasr称。“问题是，他们能否将此转化成伊朗未来选举的胜利。”

对于普通伊朗民众来说，最重要的问题是解除制裁是否能带来他们日常生活的改善。分析人士称，制裁只是问题的部分根源。伊朗经济还深受基础设施陈旧、管理不善和腐败严重困扰。

但是，伊核协议极大地唤起了国内民众对生活改善的预期，而伊朗的温和派和强硬派都将可能因此面临麻烦。

“关键问题是，如果民众没有看到伊核协议或者与国际社会接触产生的红利，兴奋和期望可能迅速变成失望和愤怒，”Nasr称。“这才是挑战。”（完）