伊拉克称新一轮伊朗核会谈将在巴格达举行

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透巴格达4月10日电---伊拉克周二表示，继本周在伊斯坦布尔的核谈判後，伊朗与主要国家的下一轮核会谈将在巴格达举行。
伊朗上月同意与联合国安理会的五个常任理事国及德国恢复核会谈。
伊拉克上周三表示，因伊朗提出请求，伊拉克愿主办核谈判。
伊拉克外交部网站的声明称，所有各方都同意在巴格达举行下一轮会谈。
声明称：“‘5+1’小组(5个安理会常任理事国加德国)、欧盟和伊朗近期达成一致，包括与伊朗的新一轮国际核谈判於4月14日在伊斯坦布尔举行，但前提是之後一轮会谈将在巴格达举行，所有各方均对此表示赞同。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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