以色列提前宣布试射拦截导弹 避免引起伊朗紧张

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透耶路撒冷3月1日电（记者 Dan Williams）---以色列采取不同寻常的预防措施，周四宣布很快将试射一枚弹道拦截导弹，希望借此避免引起与伊朗开战的紧张气氛。
去年11月，以色列在没有提前披露的情况下，在特拉维夫（Tel Aviv）附近的发射基地试射导弹。此事造成的结果是媒体根据慌张的目击者陈述率先报导了此事，这在全球能源市场引发震荡，直到该国国防官员出面澄清才得以平息。
以色列国有企业Israel Aerospace Industries（IAI）发表声明称，在“不远的未来”，将对“箭”-3（Arrow 3）进行首次试射。该导弹是以色列与美国合作研发的拦截弹道导弹系统。
以色列总理内塔尼亚胡曾含蓄恫吓称，倘若外交途径无法抑制伊朗的核项目，则会攻打该国。美国总统奥巴马希望目前继续实施制裁，并对以色列与伊朗战争可能引发的风险表示担忧。内塔尼亚胡将在下周访问美国。
一位不愿透露姓名的以色列官员称，“箭”-3试射中将有一枚导弹从特拉维夫南部的Palmachim基地发射升空。导弹试射将在奥巴马与内塔尼亚胡周一白宫会谈过後进行。
“是的，是新的（试射），”该官员就IAI周四发表声明事项对路透说。
“我们不想引起误会。”
该官员证实，以色列想限制与伊朗冲突不断升级的风险。伊朗方面一直否认设法制造核武器，并扬言会对任何攻击还以报复，会用导弹攻击特拉维夫和美国在海湾地区的资产。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。
路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。