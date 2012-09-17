以色列总理：伊朗距拥有制造核弹能力仅六七个月时间

路透华盛顿/耶路撒冷9月16日电（记者 Matt Spetalnick/Dan Williams）---以色列总理内塔尼亚胡周日警告称，伊朗距离具有制造核弹能力不过六七个月时间，借此进一步向美国总统奥巴马施压，要求其对伊朗设置“红线”。

在美国全国广播公司(NBC)的《Meet the Press》节目上，内塔尼亚胡表示，到2013年年中，伊朗将有“90%的可能”已获得足够制造核武器的浓缩铀。他再次敦促美国为伊朗设置具体红线。不过奥巴马迄今拒绝这麽做。

内塔尼亚胡在节目上表示，“现在必须给他们设置这一红线，否则就晚了。”他并补充称，美国采取这一行动，将降低必须攻击伊朗核设施的机率。

美以这两个亲密盟友公然表现出分歧较为不同寻常，加之奥巴马决定本月晚些时候不与内塔尼亚胡会面，这都暴露出美以分歧在加大。另外，美国总统选战即将到最後阶段，这也增加了奥巴马的压力。

这是迄今内塔尼亚胡最明晰地阐述其为何如此坚持美国向伊朗发出最後通牒。同时，他的激进策略可能进一步加剧与奥巴马的紧张关系。

美国官员称，伊朗尚未决定是否在核计划上走出最後一步--装配制造核弹的各个部件。他们还认为，如果伊朗真想制造核弹，至少也得一年以上才可能有这个能力。这与内塔尼亚胡的时间表差别较大，不过内塔尼亚胡没有表示伊朗已决定生产核武器。

美国常驻联合国代表苏珊·赖斯在《Meet the Press》节目上没有表明奥巴马准备在红线问题上软化立场。

当被问及以色列是否接近单独行动时，内塔尼亚胡表示，“我们一向保留行动的权利，但我认为如果我们能够协调达成一致立场，我们将增加两国中任何一方都不需采取行动的机率。”（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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