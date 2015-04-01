伊朗核谈协议将使伊朗有能力在一年内造出核武--内塔尼亚胡

路透耶路撒冷3月31日 - 以色列总理内塔尼亚胡周二称，国际社会正在寻求达成的伊朗核谈框架协议将使得伊朗有能力在一年内制造出核武器。

过去近一周里，美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国一直在尝试与伊朗打破核谈僵局。核谈目的正是要遏制伊朗在一年内造核武器的能力，而作为交换，将放松对伊朗的国际制裁。

“正在达成的交易似乎将使伊朗保留阿拉克的地下设施与核反应堆，还有高级离心机，”内塔尼亚胡在一个议会仪式上说道。

“伊朗获取制作核弹的可裂变材料无需像一开始说的要好几年，我们估计伊朗所需的时间将减少到一年以内，甚至也许远少于一年，”他说道。

以色列据信是中东唯一拥有核武器的国家，曾威胁要对伊朗发动军事打击。以色列将装备有核武器的伊朗视为“关乎存亡的威胁”。

伊朗称其核项目是和平性质的。

距最终期限仅剩几小时之际，周二伊朗与六大国加快了谈判步伐，期冀能够达成一个初步协议，但官员警告称，任何达成的协议都可能是脆弱和不完整的。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。