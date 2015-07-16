以色列官员嘲讽伊核协议 称其如同“皇帝的新装”

路透耶路撒冷7月15日（记者 Luke Baker） - 以色列负责核事务的部长Yuval Steinitz周三对伊核协议冷嘲热讽，称以色列就像童话故事中指出皇帝没穿衣服的小孩。他还强调，以色列有权进行单边自卫。

伊朗与六国周二达成的核协议，促使以色列官员竞相发声强烈抗议。

“以色列就像那个用手指着说‘皇帝没穿什么衣服’的小孩，这项协议也是什么都没有，”Steinitz对记者称。

尽管以色列数月来一直试图拖延或阻挠伊核协议的达成，但该国却未能向其最亲密的盟友美国施加影响力，他们对协议的达成感到愤怒。

Steinitz称，伊核协议漏洞百出。

协议实施时，伊朗还可动用大约1,000亿美元冻结资产，这也让以色列感到不满。

“那些认为给伊朗1,500亿美元对中东没什么影响的人真是太天真了，”Steinitz说。“这对中东而言就像是火上浇油。”

Steinitz称，在过渡期，以色列保留自卫权，并且会在必要时单边行动。

“以色列的自卫权不容商讨，也不受任何国际协议的限制，不管是好是坏。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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