以色列官员嘲讽伊核协议，称其如同“皇帝的新装”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷7月15日 - 以色列负责核事务的部长Yuval Steinitz周三对伊核协议冷嘲热讽，称以色列就像童话故事中指出皇帝没穿衣服的小孩。他还强调，以色列有权进行单边自卫。
伊朗与六国周二达成的核协议，促使以色列官员竞相发声强烈抗议。
“以色列就像那个用手指着说‘皇帝没穿什么衣服’的小孩，这项协议也是什么都没有，”Steinitz对记者称。
尽管以色列数月来一直试图拖延或阻挠伊核协议的达成，但该国却未能向其最亲密的盟友美国施加影响力，他们对协议的达成感到愤怒。
Steinitz称，伊核协议漏洞百出。
协议实施时，伊朗还可动用大约1,000亿美元冻结资产，这也让以色列感到不满。
“那些认为给伊朗1,500亿美元对中东没什么影响的人真是太天真了，”Steinitz说。“这对中东而言就像是火上浇油。”
Steinitz称，在过渡期，以色列保留自卫权，并且会在必要时单边行动。
“以色列的自卫权不容商讨，也不受任何国际协议的限制，不管是好是坏。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”