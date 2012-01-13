伊朗报纸呼吁就核科学家遇害报复以色列

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透德黑兰1月12日电---拥有伊朗政府背景的《世界报》周四呼吁，针对以色列杀害其核科学家采取报复性措施。
伊朗称以色列和美国是袭击该国核科学家的幕後黑手，坚称此事不会改变伊朗的核进程。
《世界报》(Kayhan)主编侯赛因·沙里亚特马达里(Hossein Shariatmadari)表示："我们应该为年轻的科学家遇害向以色列进行报复。"他的职位由伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)任命。
"这些以色列人很容易识别，且触手可及。暗杀犹太复国主义军人和官员非常容易。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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