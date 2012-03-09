以色列要美国提供攻击伊核设施武器

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透耶路撒冷3月8日电---以色列官员周四称，该国要求美国提供先进的“地堡克星”炸弹和空中加油机，以增强其攻击伊朗地下核设施的能力。
该官员证实媒体的报导，称以色列总理内塔尼亚胡本周访问华盛顿期间“提出了上述请求”。因事情的敏感性，这名官员不愿透露姓名。
报导称，美国将向以色列提供武器，以换取以色列承诺今年不进攻伊朗，但这名官员认为该报导“不现实”。
消息人士称，内塔尼亚胡周一在白宫会见奥巴马时表示，以色列尚未决定是否对伊朗动武。
内塔尼亚胡暗示，如果伊朗继续无视大国的外交压力，以色列可能诉诸武力。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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