日本与伊朗就投资协定达成一致

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京10月14日 - 日本和伊朗外交部长发表声明称，两国已就一项投资协定达成一致。对伊朗的制裁措施最早将于明年解除，而此项投资协定可望促进日本在伊朗的投资。
日本渴望加强与伊朗的关系、投资伊朗的资源项目，并增加从伊朗进口原油。
2012年起伊朗因核项目遭遇西方严厉制裁，受此影响，日本从伊朗的原油进口较2011年大幅减少逾40%。
日本外务大臣岸田文雄周一与伊朗外长扎里夫在德黑兰会晤，双方就投资协定达成一致。
“双方确认，将进一步努力以尽快达成协定并实施。”双方联合声明称。
日本媒体报导称，日本政府希望投资协定在明年年中左右生效。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。