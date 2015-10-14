日本与伊朗就投资协定达成一致

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月14日 - 日本和伊朗外交部长发表声明称，两国已就一项投资协定达成一致。对伊朗的制裁措施最早将于明年解除，而此项投资协定可望促进日本在伊朗的投资。
日本渴望加强与伊朗的关系、投资伊朗的资源项目，并增加从伊朗进口原油。
2012年起伊朗因核项目遭遇西方严厉制裁，受此影响，日本从伊朗的原油进口较2011年大幅减少逾40%。
日本外务大臣岸田文雄周一与伊朗外长扎里夫在德黑兰会晤，双方就投资协定达成一致。
“双方确认，将进一步努力以尽快达成协定并实施。”双方联合声明称。
日本媒体报导称，日本政府希望投资协定在明年年中左右生效。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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