国际原子能机构与伊朗讨论核弹指控

路透德黑兰2月20日电（记者 Parisa Hafezi）---国际原子能机构核查小组周一抵达伊朗，敦促伊朗颇受争议的核项目透明化。部分欧洲国家已停购该国石油，对其施压。

西方谴责伊朗秘密寻求制造核武器，伊朗对此予以否认。该国近几周再次表示不会停止核项目，但也表达了在不设前提条件下重启核谈判的意愿。

在国际原子能机构首席核查员纳克厄特斯（Herman Nackaerts）的带领下，该机构五人组计划与伊朗举行两天会谈，希望伊朗回应国际情报机构有关伊朗民用核电项目实为研制核弹幌子的说法。

纳克厄特斯从维也纳启程时称，他希望谈判取得“切实成果”。预计其代表团将询问伊朗核科学家，核查帕琴（Parchin）军事基地，该基地被认为用於有关核弹头的高爆测试。

但伊朗外交部长萨利希（Ali Akbar Salehi）告诉学生通讯社（ISNA），核查人员不会视察任何核设施，“不。他们的工作刚开始。”

外交人士认为，这次谈判不会取得突破性成果。

西方一名高级官员称：“我怀疑谈判能取得成果，因为上次会谈时，伊朗有机会但没抓住。”该官员指的是1月底国际原子能机构核查伊朗时。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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