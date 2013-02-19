伊朗谴责大国提出的放松制裁提议

路透迪拜2月18日 - 伊朗媒体称，针对报道提到的世界大国提出以伊朗关闭铀浓缩工厂换取对使用黄金和其他贵金属进行贸易放松制裁的计划，伊朗周一予以谴责。

上周路透报道称，世界大国计划以放松对使用黄金和其他贵金属与伊朗进行贸易的制裁换取伊朗关闭Fordow铀浓缩工厂。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast周一暗示，报道提到的计划不可接受。

“近期他们说‘关闭Fordow，停止（铀）浓缩，我们将允许用黄金交易’。他们想通过允许使用黄金进行贸易来换取对一个国家权利的剥夺，”迈赫尔（Mehr）通讯社引述Mehmanparast的话称。

Mehmanparast表示，核问题谈判必须考虑到伊朗的国家权益。

“我们准备进行谈判，但谈判应正式、完全地承认我们的权利，这是合乎常理的要求。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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