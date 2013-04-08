美国：伊朗核谈判之门仍敞开 但非永远

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透伊斯坦布尔4月7日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周日称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。
“这不是无止境的进程，”克里周日抵达伊斯坦布尔后说道。土耳其是克里长达10天的中东、欧洲和亚洲之行的第一站。
克里表示，美国总统奥巴马致力于继续外交进程，尽管6月的伊朗总统选举是个令情况更为复杂的因素。
“外交是个痛苦的任务……而且要求耐心，”克里在记者会上称。
以色列敦促世界大国设定几周的采取军事行动最后期限，以说服伊朗停止铀浓缩活动。以色列总理内塔尼亚胡在大屠杀纪念日上发表讲话时暗示，如果有必要，以色列将独自采取行动。
“大屠杀发生以后，发生改变的是我们保卫自己的决心和能力。我们感激国际社会为阻止伊朗核项目所做的努力，但是我们绝不会把自己的命运交给别人，即使是我们最亲密的朋友，”内塔尼亚胡说道。
“继续谈判并试图寻找共识很重要。因此我们希望阿拉木图会议将缩小双方的分歧。我们仍对找到外交解决途径持开放和期望的态度，”克里称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
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