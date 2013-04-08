美国：伊朗核谈判之门仍敞开 但非永远

路透伊斯坦布尔4月7日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里周日称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。

“这不是无止境的进程，”克里周日抵达伊斯坦布尔后说道。土耳其是克里长达10天的中东、欧洲和亚洲之行的第一站。

克里表示，美国总统奥巴马致力于继续外交进程，尽管6月的伊朗总统选举是个令情况更为复杂的因素。

“外交是个痛苦的任务……而且要求耐心，”克里在记者会上称。

以色列敦促世界大国设定几周的采取军事行动最后期限，以说服伊朗停止铀浓缩活动。以色列总理内塔尼亚胡在大屠杀纪念日上发表讲话时暗示，如果有必要，以色列将独自采取行动。

“大屠杀发生以后，发生改变的是我们保卫自己的决心和能力。我们感激国际社会为阻止伊朗核项目所做的努力，但是我们绝不会把自己的命运交给别人，即使是我们最亲密的朋友，”内塔尼亚胡说道。

“继续谈判并试图寻找共识很重要。因此我们希望阿拉木图会议将缩小双方的分歧。我们仍对找到外交解决途径持开放和期望的态度，”克里称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。