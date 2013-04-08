美国：伊朗核谈判之门仍敞开 但非永远

中国汇市：人民币早盘延续横向整理，中美领导人会晤期间汇价料波动有限
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔4月7日 - 美国国务卿克里周日称，世界大国将继续寻求与伊朗进行核问题谈判，但强调进程不会永远持续。
“这不是无止境的进程，”克里周日抵达伊斯坦布尔后说道。土耳其是克里长达10天的中东、欧洲和亚洲之行的第一站。
克里表示，美国总统奥巴马致力于继续外交进程，尽管6月的伊朗总统选举是个令情况更为复杂的因素。
“外交是个痛苦的任务……而且要求耐心，”克里在记者会上称。
以色列敦促世界大国设定几周的采取军事行动最后期限，以说服伊朗停止铀浓缩活动。以色列总理内塔尼亚胡在大屠杀纪念日上发表讲话时暗示，如果有必要，以色列将独自采取行动。
“大屠杀发生以后，发生改变的是我们保卫自己的决心和能力。我们感激国际社会为阻止伊朗核项目所做的努力，但是我们绝不会把自己的命运交给别人，即使是我们最亲密的朋友，”内塔尼亚胡说道。
“继续谈判并试图寻找共识很重要。因此我们希望阿拉木图会议将缩小双方的分歧。我们仍对找到外交解决途径持开放和期望的态度，”克里称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五早盘延续横向整理，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有些许实需购汇，但大行也在6.9030元坚定维稳，料日内续跌空间极为有限。
路透上海4月7日 - 中国银行间市场周五资金面延续上日午后的改善势头，整体供给相当充沛，14天以内的回购利率全线下行。月初例行缴准影响已过，短期内也没有收缩流动性的不利因素，随着主要银行供给全面恢复资金转暖。 不过交易员指出，央行公开市场两周来持续空窗，政策偏紧的信号依旧明确，而且4-5月份历来是每年的缴税高峰期，预计下半月后资金面压力再起，宽松局面料难持久。 “今天松的不像话啊，基本到处是钱没人要，借钱的成‘甲方’了，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，昨日资金面是上午紧，下午转松，因为大行纷纷出来放钱，月初流动性本来就压力不大，前两日只是因为例行缴准有些扰动。 她还谈到，资金也就能维持短暂的宽裕，一方面4月缴税压力不小，另外公开市场逆回购连续暂停，“到期量不大，实际影响有限，但态度很明确，货币政策（偏紧的态度）很坚决，（资金持续）宽松也不能指望。” 中国央行周五公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第10日暂停逆回购操作。据此计算，本周净
路透悉尼4月6日 - 根据周五公布的预估，2017财年澳洲矿业与能源大宗商品的出口获利将跳升32%，至2,150亿澳元(1,620亿美元)纪录高位，反映出澳洲最有价值出口品--铁矿石与煤的复苏。