克里受伤不会延缓伊朗核谈--美国国务院

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月1日 - 美国国务院发言人周一称，尽管国务卿克里意外受伤骨折后已返回美国接受治疗，但他仍将推进已确定的伊朗核谈日程。
美国国务院发言人Marie Harf称，克里受伤之后已与伊朗外长通话，并打算亲自参加定于6月底举行的谈判。六大国将6月30日设定为与伊朗达成最终核协议的最后期限。
“非常清楚的是，国务卿完全致力于推进谈判，并按照他受伤前既定的时间表继续进行，”Harf说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。