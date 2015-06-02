克里受伤不会延缓伊朗核谈--美国国务院

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月1日 - 美国国务院发言人周一称，尽管国务卿克里意外受伤骨折后已返回美国接受治疗，但他仍将推进已确定的伊朗核谈日程。

美国国务院发言人Marie Harf称，克里受伤之后已与伊朗外长通话，并打算亲自参加定于6月底举行的谈判。六大国将6月30日设定为与伊朗达成最终核协议的最后期限。

“非常清楚的是，国务卿完全致力于推进谈判，并按照他受伤前既定的时间表继续进行，”Harf说道。（完）