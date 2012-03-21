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时事要闻 | 2012年 3月 21日 星期三 08:50 BJT

哈梅内伊：若遭美以侵犯伊朗将反击

路透3月20日电---伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周二称，伊朗若遭美国或以色列侵犯，将进行反击以自卫。

哈梅内伊在电视直播的新年致辞中称：“我们没有核武器，我们也不会研制核武器，但面对敌人的侵犯，无论来自美国，还是犹太复国主义政权，我们都将做出同级别的反击，进行自卫。”

哈梅内伊对伊朗马什哈德（Mashhad）伊玛姆雷萨圣坛数以千计的人表示：“如果美国人认为威胁能摧毁伊朗，那他们就大错特错了。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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