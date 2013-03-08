哈梅内伊谴责西方国家在核谈中不做让步

路透迪拜3月7日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周四指责西方大国在上周核谈中不做让步，称西方国家利用核问题为借口，以实施制裁并伤害伊朗。

这是哈梅内伊首次对哈萨克斯坦阿拉木图（Almaty）核谈作出的反应，伊朗官员曾表示那是一次“积极”的核谈。在阿拉木图的核谈中，世界大国提出了有限放宽制裁换取伊朗停止高级别铀浓缩活动的条件。

“西方国家没有作出任何可理解为让步的事情，而仅仅是有限的认可了伊朗的权利，”哈梅内伊在其官方网站发表的讲话中称。

“我们必须等到下轮会谈才能评估他们的诚信，”他补充说。

哈梅内伊称，西方国家利用伊朗核项目作为借口，以便实施制裁并迫使伊朗“面对制裁”。

伊朗首席核谈代表贾利利（Saeed Jalili）在上周三结束核谈后称，美国、中国、法国、俄罗斯、英国和德国（P5+1）已努力“向我们的观点靠近”，并指出他认为那次核谈可能会是“一个拐点”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。