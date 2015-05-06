哈梅内伊：若遭军事威胁 伊朗不会参加核谈--官媒

路透安卡拉5月6日 - 伊朗官方电视台报导，该国最高领袖哈梅内伊周三称，若受到军事武力威胁，伊朗将不会参加核谈判。目前，伊朗与六大国正努力在6月30日的截止期限之前达成最终协议。

“在威胁阴影下（与主要大国）举行核谈对伊朗来说是不可接受的……我们国家对此不会接受……军事威胁无助谈判，”伊朗英语新闻电视台Press TV援引哈梅内伊的话称。

“最近两名美国官员威胁对伊朗采取军事行动。威胁阴影下的协商意味着什么？”他说道。

哈梅内伊没有对上述威胁进行详述。

哈梅内伊重申对核谈持谨慎支持的态度，称伊朗的核谈人员应会遵守国家的“红线”。

“我们的核谈人员应在遵守红线的情况下继续谈判。他们不应接受任何强加、羞辱和威胁，”伊朗伊斯兰共和国通讯社援引他的话报导称。

伊朗与美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国和欧盟的谈判将于下周在维也纳继续举行。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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