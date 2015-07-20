哈梅内伊称伊朗反美态度不会因伊核协议而改变

路透迪拜/贝鲁特7月18日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周六称，伊朗反对“傲慢”美国的态度不会因伊核协议而改变，并称伊朗在中东问题上仍与美国存在严重分歧。

哈梅内伊在庆祝斋月结束的讲话中称，他希望伊朗政界人士审查核协议，以确保伊朗的国家利益得到维护，伊朗不允许其革命原则或防御能力遭到破坏。

哈梅内伊称，美国领导人企图让伊朗“屈服”。他称，伊朗不欢迎战争，但若真的爆发战争，丢脸的会是美国。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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