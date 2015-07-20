哈梅内伊称伊朗反美态度不会因伊核协议而改变

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透迪拜/贝鲁特7月18日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周六称，伊朗反对“傲慢”美国的态度不会因伊核协议而改变，并称伊朗在中东问题上仍与美国存在严重分歧。
哈梅内伊在庆祝斋月结束的讲话中称，他希望伊朗政界人士审查核协议，以确保伊朗的国家利益得到维护，伊朗不允许其革命原则或防御能力遭到破坏。
哈梅内伊称，美国领导人企图让伊朗“屈服”。他称，伊朗不欢迎战争，但若真的爆发战争，丢脸的会是美国。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。