哈梅内伊：伊核协议不会开启美国影响伊朗的大门

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜8月17日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周一称，伊朗与六大国的核协议不会开启美国影响伊朗的大门，且协议本身仍可能遭到美伊两国的阻挠。
“他们认为这个协议--尚不清楚该协议是否会在伊朗或者美国获得通过--将开启美国影响伊朗的大门，”哈梅内伊的网站援引他会见伊斯兰广播电视联盟（Islamic Radio and Television Union）成员时的讲话称。
“我们封堵了这条路，未来也必将继续封堵。我们不会允许美国在政治、经济或者文化上影响伊朗。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。