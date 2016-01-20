哈梅内伊欢迎制裁解除 但称伊朗仍应对美国保持警惕

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透迪拜1月19日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周二欢迎国际社会解除对伊制裁，但称伊朗仍应对‘宿敌”美国保持警惕。
伊朗国家电视台报导称，哈梅内伊致信总统鲁哈尼，就伊核协议执行向其表示祝贺。伊核协议执行后，美国、欧盟和联合国上周末解除了对伊制裁。
哈梅内伊明确表示，伊朗仍应对美国保持警惕。哈梅内伊没有提及本周末美伊意外进行的囚犯交换。这是伊核协议执行后哈梅内伊首次发表评论。
“我重申，在这个（核）问题以及其他问题上，有必要对傲慢国家，尤其是美国的欺骗和背信弃义保持警惕，”哈梅内伊表示。
“对另一方能否完全履行其承诺保持谨慎。一些美国政治人物最近两三天的言论是可疑的，”他说道。
美国共和党总统参选人批评伊核协议，一些伊朗官员担忧美国总统奥巴马2017年初离任后，华府可能抛弃伊核协议。
美国周日对被控支持伊朗弹道导弹计划的企业实施新制裁，令美伊可能扩大和解的期望遭遇挫折。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。