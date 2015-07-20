哈梅内伊称伊朗反美态度不会因伊核协议而改变

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/贝鲁特7月18日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周六称，伊朗反对“傲慢”美国的态度不会因伊核协议而改变，并称伊朗在中东问题上仍与美国存在严重分歧。
哈梅内伊在庆祝斋月结束的讲话中称，他希望伊朗政界人士审查核协议，以确保伊朗的国家利益得到维护，伊朗不允许其革命原则或防御能力遭到破坏。
哈梅内伊称，美国领导人企图让伊朗“屈服”。他称，伊朗不欢迎战争，但若真的爆发战争，丢脸的会是美国。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-