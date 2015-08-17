哈梅内伊：伊核协议不会开启美国影响伊朗的大门

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜8月17日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周一称，伊朗与六大国的核协议不会开启美国影响伊朗的大门，且协议本身仍可能遭到美伊两国的阻挠。

“他们认为这个协议--尚不清楚该协议是否会在伊朗或者美国获得通过--将开启美国影响伊朗的大门，”哈梅内伊的网站援引他会见伊斯兰广播电视联盟（Islamic Radio and Television Union）成员时的讲话称。

“我们封堵了这条路，未来也必将继续封堵。我们不会允许美国在政治、经济或者文化上影响伊朗。”（完）