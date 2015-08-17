哈梅内伊：伊核协议不会开启美国影响伊朗的大门

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜8月17日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周一称，伊朗与六大国的核协议不会开启美国影响伊朗的大门，且协议本身仍可能遭到美伊两国的阻挠。
“他们认为这个协议--尚不清楚该协议是否会在伊朗或者美国获得通过--将开启美国影响伊朗的大门，”哈梅内伊的网站援引他会见伊斯兰广播电视联盟（Islamic Radio and Television Union）成员时的讲话称。
“我们封堵了这条路，未来也必将继续封堵。我们不会允许美国在政治、经济或者文化上影响伊朗。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”