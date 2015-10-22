伊朗最高领袖有条件批准伊核协议

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉10月21日 （记者 Parisa Hafezi） - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三批准了伊朗政府与世界大国签署的核协议，但称伊朗不应当放弃核项目的核心元素，除非军事层面问题（PMD）得到解决。
哈梅内伊向伊朗总统鲁哈尼致函，要求在满足伊朗议会上周通过的一项法案规定的特定安全条件的情况下，执行这项在7月14日达成的协议。
哈梅内伊的批准为执行该协议的最后一个程序障碍。
但除了伊核协议，哈梅内伊排除了与西方缓和关系的任何可能性，称如果六大国实施任何制裁，伊朗都会停止执行该协议。
“若有任何将保留制裁结构或实施新制裁的言论，不论什么级别或什么借口，都会被（伊朗视为）违反协议，”哈梅内伊在这封发布在其网站的信函中称。
哈梅内伊称，应当“严密控制并监测”协议的执行，因为协议中存在一些“晦涩之处”。
“缺乏严密的控制，会给国家的现在和未来发展带来重大损害。”哈梅内伊同时对鲁哈尼政府谈判组的努力给予称赞。
国际原子能机构（IAEA）对PMD问题的结论，是执行伊核协议的另外一个条件。PMD问题指的是伊朗以前在一个军事机构进行原子弹研究的问题。
对于此事，哈梅内伊称除非IAEA解决PMD问题，否则伊朗应当推迟将浓缩铀库存运往国外及改造重水反应堆的事项。（完）
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