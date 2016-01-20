哈梅内伊欢迎制裁解除 但称伊朗仍应对美国保持警惕

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月19日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周二欢迎国际社会解除对伊制裁，但称伊朗仍应对‘宿敌”美国保持警惕。

伊朗国家电视台报导称，哈梅内伊致信总统鲁哈尼，就伊核协议执行向其表示祝贺。伊核协议执行后，美国、欧盟和联合国上周末解除了对伊制裁。

哈梅内伊明确表示，伊朗仍应对美国保持警惕。哈梅内伊没有提及本周末美伊意外进行的囚犯交换。这是伊核协议执行后哈梅内伊首次发表评论。

“我重申，在这个（核）问题以及其他问题上，有必要对傲慢国家，尤其是美国的欺骗和背信弃义保持警惕，”哈梅内伊表示。

“对另一方能否完全履行其承诺保持谨慎。一些美国政治人物最近两三天的言论是可疑的，”他说道。

美国共和党总统参选人批评伊核协议，一些伊朗官员担忧美国总统奥巴马2017年初离任后，华府可能抛弃伊核协议。

美国周日对被控支持伊朗弹道导弹计划的企业实施新制裁，令美伊可能扩大和解的期望遭遇挫折。(完)