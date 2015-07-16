伊朗最高领袖称应审查伊核协议文本 六大国中一些国家“不值信赖”

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月15日 （记者 Bozorgmehr Sharafedin Nouri） - 伊朗最高领袖哈梅内伊首次就伊核协议发表公开声明称，应仔细审查核协议文本，并采取法律程序以确保协议另一方不会违约。

哈梅内伊这番谨慎言辞与伊朗总统鲁哈尼和伊朗外长扎里夫对核协议的慷慨溢美之词形成鲜明反差。

哈梅内伊在给鲁哈尼的一封信中写道：“达成协议是重要的一步，但应仔细审查核协议文本，并应采取法律程序以确保在协议获批后另一方不会违约。”

“六大国中有一些国家是不值得信赖的，”他在伊斯兰共和国通讯社（IRNA）公布的信件中说道。并称“我提请我们亲爱的国家保持镇定和团结，这样我们才能在平静和理智的环境中保护我们的国家利益。”

鲁哈尼周三向内阁表示，尽管不存在完美的协议，但伊核协议是伊朗的政治胜利，意味着伊朗将不再被视为世界的威胁。

鲁哈尼周二晚致哈梅内伊的信件中再次充满了称赞，他在信中说道：“该协议是国际关系史上前所未有的成就，因协议取消了联合国安理会所有威胁性的决议，甚至开启了与伊朗在核能源方面合作的大门。”

“该协议对于该地区来说是重大一课，说明问题可以通过谈判和真正的参与来解决，而非通过干涉、屠杀和恐怖主义，”鲁哈尼说道。（完）