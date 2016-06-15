若西方违反伊核协议 伊朗会将其“付之一炬”--哈梅内伊

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特6月14日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周二威胁称，若美国总统参选人背弃伊核协议，伊朗将把该协议“付之一炬”。
美国共和党推定总统候选人特朗普去年8月称，“撕毁”伊核协议可能很难，但若当选，他可能“严格监督该协议，让他们没有机会（反口）”。
若共和党人当选美国总统，美国可能以更强硬的姿态对待美伊关系，逆转奥巴马带来的双方关系回暖趋势。
据伊朗官方媒体报导，哈梅内伊称，“（伊朗）伊斯兰共和国不会首先违背这个核协议。遵守承诺是古兰经的训令。但如果美国总统参选人撕毁该协议的威胁付诸实施，那么（伊朗）伊斯兰共和国将把该协议付之一炬。”
哈梅内伊未提及任何一名参选人，并称他认为美国的民主党与共和党人没有区别。官方媒体称，哈梅内伊在与伊朗总统鲁哈尼等高级官员会面时作出上述评论。
希拉里3月向一个亲以色列的游说团体演讲时称，伊朗人仍对以色列构成威胁，需受对其密切关注。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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