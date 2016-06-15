若西方违反伊核协议 伊朗会将其“付之一炬”--哈梅内伊

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特6月14日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周二威胁称，若美国总统参选人背弃伊核协议，伊朗将把该协议“付之一炬”。

美国共和党推定总统候选人特朗普去年8月称，“撕毁”伊核协议可能很难，但若当选，他可能“严格监督该协议，让他们没有机会（反口）”。

若共和党人当选美国总统，美国可能以更强硬的姿态对待美伊关系，逆转奥巴马带来的双方关系回暖趋势。

据伊朗官方媒体报导，哈梅内伊称，“（伊朗）伊斯兰共和国不会首先违背这个核协议。遵守承诺是古兰经的训令。但如果美国总统参选人撕毁该协议的威胁付诸实施，那么（伊朗）伊斯兰共和国将把该协议付之一炬。”

哈梅内伊未提及任何一名参选人，并称他认为美国的民主党与共和党人没有区别。官方媒体称，哈梅内伊在与伊朗总统鲁哈尼等高级官员会面时作出上述评论。

希拉里3月向一个亲以色列的游说团体演讲时称，伊朗人仍对以色列构成威胁，需受对其密切关注。（完）