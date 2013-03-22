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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 22日 星期五 13:07 BJT

哈梅内伊：若遭攻击 将摧毁以色列城市

伊朗最高领袖哈梅内伊周四发表伊朗新年讲话时警告称，如果伊朗核设施遭以色列袭击，将摧毁以色列城市特拉维夫和海法。哈梅内伊重申伊朗没有在寻求发展核武器，并呼吁世界承认伊朗进行铀浓缩以获得核能源的“应有权利”。此外，他对近期美国提出的直接对话提议兴趣不大。图为资料图片。路透

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