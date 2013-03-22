哈梅内伊：若遭攻击 将摧毁以色列城市

伊朗最高领袖哈梅内伊周四发表伊朗新年讲话时警告称，如果伊朗核设施遭以色列袭击，将摧毁以色列城市特拉维夫和海法。哈梅内伊重申伊朗没有在寻求发展核武器，并呼吁世界承认伊朗进行铀浓缩以获得核能源的“应有权利”。此外，他对近期美国提出的直接对话提议兴趣不大。图为资料图片。路透