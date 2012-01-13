哈梅内伊：杀害伊朗科学家的幕後黑手将受惩罚

路透德黑兰1月12日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周四表示，杀害伊朗核科学家的幕後黑手将遭到惩罚。

报导援引哈梅内伊的话称："我们将以坚强意志继续前进，当然，我们不会放弃对那些做出此事及幕後策划者的惩罚。"

伊朗称以色列和美国是周三袭击该国核科学家的幕後黑手，坚称此事不会改变伊朗的核进程。

哈梅内伊表示："这种懦弱的恐怖行径是由美国中央情报局和以色列情报机构摩萨德(Mossad)设计或提供帮助的，说明这些自大的国家在面对强大的伊朗时已穷途末路。"

周三早高峰时段，32岁的伊朗核科学家穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚(Mostafa Ahmadi-Roshan)遭遇汽车磁性炸弹袭击。这也是两年内第五起针对伊朗技术专家的袭击。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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