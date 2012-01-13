哈梅内伊：杀害伊朗科学家的幕後黑手将受惩罚

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透德黑兰1月12日电---伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周四表示，杀害伊朗核科学家的幕後黑手将遭到惩罚。
报导援引哈梅内伊的话称："我们将以坚强意志继续前进，当然，我们不会放弃对那些做出此事及幕後策划者的惩罚。"
伊朗称以色列和美国是周三袭击该国核科学家的幕後黑手，坚称此事不会改变伊朗的核进程。
哈梅内伊表示："这种懦弱的恐怖行径是由美国中央情报局和以色列情报机构摩萨德(Mossad)设计或提供帮助的，说明这些自大的国家在面对强大的伊朗时已穷途末路。"
周三早高峰时段，32岁的伊朗核科学家穆斯塔法·艾哈迈迪·罗尚(Mostafa Ahmadi-Roshan)遭遇汽车磁性炸弹袭击。这也是两年内第五起针对伊朗技术专家的袭击。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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