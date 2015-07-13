版本:
中国
时事要闻 | 2015年 7月 13日 星期一 09:10 BJT

哈梅内伊称美国是“全球傲慢”的体现

路透迪拜7月11日 - 根据伊朗最高领袖哈梅内伊的网站，哈梅内伊周六在德黑兰的一个学生大会上称，美国是“全球傲慢的真实体现”。

哈梅内伊的网站称，有学生问及伊核谈判完成后“抗击全球傲慢”会出现什么情况的问题时，哈梅内伊回答称这不会被搁置。

哈梅内伊还称：“做好准备，以继续你们的抗击全球傲慢之战。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐