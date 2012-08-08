伊朗播放杀害核科学家的嫌犯自白

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透迪拜8月6日电---伊朗国家电视台周日播放一部纪录片，据称是暗杀伊朗核科学家的嫌犯认罪自白。伊朗称嫌犯是以色列特工，任务是破坏伊朗核计划。
2010年以来已有五名伊朗科学家和学者遭暗杀或袭击，外界认为袭击者的目标是伊朗核计划。
西方国家指控伊朗核计划是图谋建造核武器。伊朗方面则否认，称其核计划是出於和平目的，并谴责针对该国科学家的暗杀行动，称这是西方国家和以色列共同策划的恐怖活动。
该纪录片名为“恐怖俱乐部”(Terror Club)，并配上音乐。画面中的嫌犯们背靠黑色背景坐着，承认在以色列接受为期数周的训练後，返回伊朗实施暗杀计划。
其中一名男子名为Behzad Abdoli，他称自己在训练营中接受了40多天的训练，其中包括摩托车驾驶、射击，防身等科目。
Abdoli称自己通过土耳其和塞浦路斯到达以色列。记录片旁白称，“某邻国”协助这些嫌犯悄悄进入以色列。
美国否认参与了这些暗杀行动，而以色列尚未表态。
国际人权组织过去曾指责伊朗通过严刑逼供获得假的口供和认罪。（完）
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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