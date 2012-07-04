伊朗试射导弹 打击范围覆盖以色列

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路途迪拜7月3日电（记者 Marcus George）---伊朗周二称，成功试射能够打击到以色列的中程导弹，对攻击威胁作出反应。
以色列之前表示，如果外交努力失败，可能打击伊朗，以确保终止其核项目。美国也将军事行动作为选项之一，但反复呼吁以色列耐心等待，同时对伊朗实施新的经济制裁。
伊朗周日宣布“伟大先知7”军事演习，此前欧盟对伊朗的石油禁运全面生效，而伊朗和大国的谈判无果而终。
伊朗英文官方电视台Press TV称，伊朗试射了射程1,300公里、能够打击以色列的“流星3”(Shahab 3)型导弹，以及射程更短的流星1和流星2导弹。
“演习的主要目的是展示伊朗保卫重要价值观和国家利益的政治决心。”Press TV引述伊朗革命卫队副总指挥Hossein Salami的话报导称。
Salami指出，演习是对伊朗的敌人“军事行动可供选择”的言论作出的反应。
伊朗周日曾威胁，如果以色列进攻伊朗，将消灭这个国家。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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