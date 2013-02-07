伊朗将与大国于2月26日举行核谈

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周二报道称，伊朗和世界大国将于2月26日在哈萨克斯坦就伊朗核问题举行谈判。据报道，伊朗最高国家安全委员会宣布，伊朗核谈判副代表阿里·巴盖里(Ali Bagheri)在与欧盟核谈判副代表施密德(Helga Schmid)在周二的通话中达成了上述协议。图为资料图片。路透